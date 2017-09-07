Президент требует от Рады срочно отменить е-декларирование для активистов

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Четверг, 7 сентября 2017, 11:47

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду как можно скорее принять внесенный им законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов - антикоррупционеров.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время своего ежегодного обращения к депутатам.

"В июле я внес в Верховную Раду как неотложный законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов. Просил бы поддержать его, чтобы дело не выглядело так, будто президент - хороший, а депутаты - не очень", - заявил глава государства.

Он признал, что введение такого декларирования было "нашей общей ошибкой".

"А ошибки надо исправлять", - подчеркнул Порошенко.

Евгений Кизилов, УП

Темы: декларации коррупция Порошенко Верховная Рада законодательство
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