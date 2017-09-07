Досрочные выборы нерациональны, но ЦИК пора обновить – президент

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшее время предложить кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.



Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде, повторив позицию о неуместности досрочных выборов.



"Очевидно, что внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли будет позитивно воспринято обществом. Приближение плановых голосований за президента и Верховную Раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов", – заявил президент.



"Моя позиция неизменна: это должно произойти в определенный Конституцией срок. Это необходимо абсолютно для того, чтобы обеспечить свободную, прозрачную, конкурентную и честную кампанию. А я настроен именно так. К ней надо готовиться уже сегодня", – сказал Порошенко.



"Прошу, уважаемые депутаты, в течение ближайших недель, может, даже дней завершить консультации и подать мне предложения по кандидатурам новых членов Центральной избирательной комиссии", – обратился он к парламентариям.



Алена Рощенко, УП