Досрочные выборы нерациональны, но ЦИК пора обновить – президент

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Четверг, 7 сентября 2017, 11:56

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшее время предложить кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде, повторив позицию о неуместности досрочных выборов.

"Очевидно, что внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли будет позитивно воспринято обществом. Приближение плановых голосований за президента и Верховную Раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов", – заявил президент.

"Моя позиция неизменна: это должно произойти в определенный Конституцией срок. Это необходимо абсолютно для того, чтобы обеспечить свободную, прозрачную, конкурентную и честную кампанию. А я настроен именно так. К ней надо готовиться уже сегодня", – сказал Порошенко.

"Прошу, уважаемые депутаты, в течение ближайших недель, может, даже дней завершить консультации и подать мне предложения по кандидатурам новых членов Центральной избирательной комиссии", – обратился он к парламентариям.

Алена Рощенко, УП

Темы: ЦИК виборы Порошенко Верховная Рада
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