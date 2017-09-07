США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР

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Четверг, 7 сентября 2017, 12:00

Вашингтон предлагает ввести эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, в распоряжении которого оказался проект резолюции от США.

Согласно проекту резолюции, Соединенные Штаты хотят, чтобы Совет Безопасности ООН наложил нефтяное эмбарго в отношении Северной Кореи, запретил экспорт текстиля в страну и наем северокорейских рабочих за рубежом.

Кроме того, США требуют замораживания активов лидера КНДР Ким Чен Ына и запрета на въезд.

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР.

Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.

Темы: США Северная Корея КНДР нефть
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