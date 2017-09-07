Жалобу на меру пресечения Шуфричу-младшему отложили

Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда, отпустившего сына нардепа Нестора Шуфрича на поруки отца.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила "Українським новинам".

По ее словам, заседание в четверг отложили, поскольку судьи не успели ознакомиться с материалами дела.

Заседание в следующие вторник запланировано на 11:10.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария поизошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал и проходит лечение.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Киева обжаловала решение Шевченковского райсуда столицы о том, чтобы отпустить Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца – депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока".