Депутаты БПП встретятся с Порошенко вечером

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Четверг, 7 сентября 2017, 13:00

Вечером 7 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" проведет свое заседание на Банковой.

Об этом корреспонденту "Украинской правды" сообщили депутаты этой фракции в четверг.

"Президент нас собирает вечером после заседания. Будем говорить о начале сезона, который нас ожидает, кто что должен делать", – сказал один из депутатов БПП.

Информацию о заседании фракции у Порошенко подтвердил нардеп Алексей Гончаренко: "Да, в 19.00", – сказал он.

Как известно, утром 7 сентября президент выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Роман Кравец, УП

Темы: БПП Порошенко
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