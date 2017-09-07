Суд отдал залог Полякова государству и назначил ему новый

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Четверг, 7 сентября 2017, 13:40

Соломенский райсуд Киева направил залог народного депутата Максима Полякова в 304 тысячи гривен, который он заплатил раньше, в доход государства и назначил ему новый - в размере 608 тысяч гривен.

Такое решение объявила в четверг судья Владлена Лазоренко, сообщает "Укринформ".

"Суд принял ходатайство удовлетворить частично. Залог в 304 тысячи гривен направить в доход государства. Также применить к Полякову меру пресечения в виде залога в большем размере. Определить Полякову новый залог в размере 608 тысяч гривен", - сказала она.

Новый залог необходимо внести в течение 5 дней.

Адвокат депутата Петр Бойко сказал, что будет советовать подзащитному выплатить новый залог.

"Будем платить или не будем платить, я здесь прямо сейчас не могу принять решение, потому что все решения принимаются тогда, когда мы встречаемся с клиентом, и это решение клиента, не адвоката. Адвокат только может дать совет. Совет адвоката может быть только один - есть решение суда. Законное оно или незаконное, обоснованное или необоснованное - решение суда нужно выполнять. Это мой совет", - сказал он.

По данным "Украинских новостей", суд принял такое решение в связи с тем, что Поляков не выполнил условия судебного решения об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, 25 июля Поляков внес предписанный судом залог в 304 тысячи гривен.

Но депутат долго отказывался выполнять еще одну меру - надевать электронный браслет слежения.

В связи с этим руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал, что если Поляков не наденет электронный браслет, внесенный им залог взыщут в доход государства.

6 сентября прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении они просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи не обеспечивает выполнения должным образом Поляковым процессуальных обязанностей.

Темы: суд Поляков
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