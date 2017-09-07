НАПК выбрало ответственного за представительство в ЕСПЧ

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Четверг, 7 сентября 2017, 15:37

Национальное агентство предотвращения коррупции выбрало Александра Серегина ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"На очередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека и выполнения его решений определено члена НАПК Александра Серегина", - говорится в сообщении.

Серегин родился в 1977 году. Окончил в 1999 году отделение международного права Института международных отношений.

Он также является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В августе этого года конкурсная комиссия выбрала Серегина членом Национального агентства предотвращения коррупции.

Олег Твердь, УП

Темы: НАПК ЕС суд
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