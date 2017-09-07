Лавринович сходил в ГПУ за подозрением

Бывший министр юстиции Александр Лавринович в четверг посетил Генеральную прокуратуру, где ему вручили подозрение в захвате государственной власти.

Об этом рассказал журналистам сам экс-министр после посещения ГПУ, сообщает "Укринформ".

"Было следственное действие - вручение мне подозрения", - сказал он.

Экс-министр юстиции отметил, что ему инкриминируют захват государственной власти.

По словам его адвоката Евгения Солодко, Лавриновичу грозит до 15 лет лишения свободы. Юрист также отметил, что в четверг вопрос об избрании меры пресечения Лавриновичу не поднимался.

"Далее будет следствие. Процессуальное поведение Александра Владимировича является безупречным, поэтому говорить, что существуют риски того, что он будет уклоняться и препятствовать следствию, - их просто не существует, этих рисков", - уточнил Солодко.

Адвокат добавил, что подозрение насчитывает около 10 страниц, но "там очень много ссылок на различные нормативно-правовые акты, и сделать их анализ - это требует времени".

По данным "Интерфакс-Украина", Лавриновичу в ГПУ только вручили подозрение, никаких вопросов не задавали.

Как сообщалось, Генпрокуратура вызвала Лавриновича на 14:00 четверга, чтобы вручить подозрение в захвате государственной власти и допросить.

Вместе с экс-министром в деле фигурирует бывший президент Украины Виктор Янукович.