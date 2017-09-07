Закрытие "Чаплинки" не изменит трафик на админгранице с Крымом – ГПС

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Четверг, 7 сентября 2017, 17:13

В государственной пограничной службе Украины отмечают, что закрытие пункта пропуска "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Россией Крымом существенно не повлияет на обстановку и загруженность других пропускных пунктов.

Об этом в комментарии изданию "Крым.Реалии" 7 сентября сказал помощник главы службы Олег Слободян.

"Там трафик не большой, закрытие пункта на общую ситуацию не повлияет… Летом накопления транспортных средств были практически только на "Чонгаре", и то – в 90 процентах случаев это было создано искусственно, оккупантами, для создания картинки активного движения в Крым", – сказал Слободян.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин 6 сентября озвучил инициативу закрытия пункта пропуска "Чаплинка".

Он отметил, что позиция "согласована с должностными лицами, в частности, в секторе безопасности".

Как известно, на админгранице с аннексированным Россией Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Темы: Крым Пограничная служба
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