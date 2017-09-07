В Одессе изъяли более $1 млн "общака" вора в законе
В результате спецоперации в Одессе полиция изъяла более 1 миллиона долларов "общака" вора в законе.
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - 1,069 млн долларов, 90 тис. євро, 500 тис. гривен", - отметил Аваков.
В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" -1,069 млн.$,90000€, 500000 грн pic.twitter.com/BHeBD1CKXV— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 7, 2017
В то же время, как передает издание "Думская", начальник областного следствия Сергей Шайхет сообщил, что в ходе операции нашли и изъяли почти 600 грамм тротила.
"Этого количества хватило бы, чтобы взорвать как минимум одну машину и серьезно повредить вторую. Зачем злоумышленнику тротил – он пока что не признается", - отметило издание.
Как сообщила на своем сайте одесская полиция, в четверг утром в городе начали спецоперацию по организованной преступности.
"С сегодняшнего дня и до особого распоряжения сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы", - говорится в сообщении.
Украинская правда
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