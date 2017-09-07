Запрос на экстрадицию Саакашвили будет рассматривать Минюст - Сарган
Генпрокуратура Украины на этой неделе получила запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили.
Об этом на Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"5 сентября заместитель министра юстиции Украины Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине относительно розыска, заключения под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петухов заявил, что запрос грузинской стороны было адресовано Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки", - отметила она.
"Кроме того хочу подтвердить, что Генпрокуратурой Украины на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили М.Н.", - добавила Сарган.
По ее словам, учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми просят выдать Саакашвили, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, запрос будет рассматриваться Министерством юстиции Украины.
Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного ему в мае 2015 года.
Саакашвили заявлял, что 10 сентября прибудет из Польши на границу и через пункт пропуска "Краковец" попытается въехать в Украину.
Источники в руководстве Генпрокуратуры Украины заявляли, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит третий запрос об экстрадиции, – его выдадут.
Лишенный гражданства Украины экс-глава Одесской обладминистрации на днях заявлял, что путешествует с украинским паспортом.
Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября.
Украинская правда
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