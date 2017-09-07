На Харьковщине военные обстреляли самолет, который без разрешения пролетел над в/ч

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Четверг, 7 сентября 2017, 23:18

Военнослужащие в Харьковской области обстреляли самолет, который нарушил правила безопасности во время полетов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

Инцидент произошел днем ​​5 сентября, но информацию о нем обнародовали лишь в четверг вечером.

Согласно информации, служащие воинской части, расположенной в городе Балаклея, получили информацию, что над территорией в/ч пролетел неизвестный объект.

"Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщивка Балаклейского района", - сообщили в полиции.

Позже было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом "НАРП-1", во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.

Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Харьков авиа
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