КПП "Краковец", через который планирует въехать Саакашвили, огородили колючей проволокой
Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей, через который лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили планирует въехать в Украину, огородили колючей проволокой.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Несколько дней назад пункт пропуска "Краковец" на украинском-польской границе огородили спиральной режущей проволокой, которая протянута слева и справа от ворот въезда.
Пограничники отказываются комментировать ситуацию, почему огорожен пункт пропуска. Неофициально известно: чтобы исключить прорыв активистов на границу.
Также перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи, это связано, по информации Госпогранслужбы, с усилением мер безопасности на всех участках украинской границы из-за проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" .
Как сообщал УП представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, пограничные наряды на пункте пропуска будут усиленны, чтобы не допустить провокаций.
Как известно Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября.
При этом сторонники Саакашвили анонсируют на пункте пропуска мирную общественную акцию.
Встречать политика на границе также планируют народные депутаты фракции "Самопомич" и представители партии "Демократический альянс".
Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, а 5 сентября Министерство юстиции получило третий запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу этого политика.
Украинские пограничники отмечали, что не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт политика уже недействителен.
Сам экс-глава Одесской обладминистрации, по его же словам, путешествует с украинским паспортом.
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