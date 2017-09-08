Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании

339 просмотров
Пятница, 8 сентября 2017, 10:22

Парламент Каталонии в ночь на пятницу принял закон, который регулирует порядок выхода области из состава Испании.

Об этом сообщает El Pais, передает "Европйеская правда".

Принятый закон должен регулировать жизнь Каталонии в первые месяцы после провозглашения независимости.

За закон проголосовал 71 парламентарий, против - 10. При этом воздержавшихся не было.

Спикер каталонского парламента Карме Форкадел перед голосованием заявила, что у депутатов нет выбора и нужно голосовать "да" или "да".

Документ вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию государства.

Отмечается, что закон будет обжалован правительством Испании в Конституционном суде, как и все предыдущие документы, принятые властями Каталонии по референдуму о независимости.

Парламент Каталонии в среду, 6 сентября, одобрил референдум о независимости, который запланирован на 1 октября.

Прокуратура Испании заявила о подготовке исков к регионального правительства и парламента Каталонии.

Конституционный суд Испании в четверг приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума.

Темы: Испания референдум
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Конституционный суд "заморозил" закон о референдуме в Каталонии 8 сентября 2017, 03:38
Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости от Испании 7 сентября 2017, 08:22
Суд отказался передать Фирташа Испании 30 августа 2017, 16:43
powered by lun.ua
Главные новости
Адвокаты Януковичей уверяют, что в ЕС ничего не "заморожено"
Хроника 8 сентября. Яценюк "воевал" в Чечне, а Ющенко уволил Тимошенко и Порошенко
Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб один украинский военный
Сенцова могли перевести в колонию в Иркутске - правозащитница
Все новости
Гогольfest

8 событий юбилейного Гогольfest, которые нельзя пропустить

Интервью

Как группа [O] делает поп-музыку будущего