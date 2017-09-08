Минобороны России и Беларуси рассказали о целях и сценарии "Запад-2017"

Военные учения Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них будут задействованы 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

"На учение привлекается около 12,7 тысяч военнослужащих (от Вооруженных сил Республики Беларусь – около 7,2 тысячи человек, от Вооруженных сил РФ – около 5,5 тысячи человек, из них на территории Республики Беларусь – около 3 тысяч человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники ( в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов), а также 10 кораблей", - говорится в сообщении.

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Учения пройдут на полигонах в Республике Беларусь, в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях РФ.

По данным Минобороны Беларуси, для отработки практических действий войск используют: 227 общевойсковой полигон "Борисовский", 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Домановский", 210 авиационный полигон "Ружанский", полигоны "Лепельский", "Лосвидо", "Осиповичский", а также два участка местности в Витебской области "Дретунь" и "Глубокое".

"Для исключения напряженности в отношениях с соседними странами, нами сознательно было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от Государственной границы", - сообщили в Минобороны РБ.

Замыслом учения предусмотрено, что на территорию Республики Беларусь и Калининградской области РФ проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и имеющие внешнюю материально-техническую поддержку, вооружение и военную технику с воздуха и моря.

Для борьбы с условными террористами предполагается отработать ряд тактических эпизодов по переброске воинских частей в районы действий бандформирований, с их последующей изоляцией; по поддержке сухопутных войск группировками ВВС и ПВО и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований; по проведению спецоперации по ликвидации незаконных вооруженных формирований и пр.

Отмечается, что предстоящее учение "Запад-2017" носит "сугубо оборонительный характер".

"Его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", - отметили в Минобороны РБ.

В ведомстве добавили, что направили приглашения для наблюдения за предстоящим учением представителям международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатическому корпусу иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Республике Беларусь.

В Минобороны Беларуси уверяют, что до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил РФ покинут территорию Беларуси.

Как известно, Президент Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне.

По словам Порошенко, нет никаких гарантий, что после завершения маневров военные и техника вернутся в Россию.

Он также добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.