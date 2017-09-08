"Team building" БПП: Луценко пришел "без папочки" – и все выдохнули

На неформальной встрече депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" с президентом 7 сентября присутствовали и члены Кабинета министров, и генпрокурор, и мэр Киева.

Об этом народный депутат от БПП Алексей Гончаренко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Там были исключительно народные депутаты, члены правительства, президент… Гройсман и другие министры, те министры, которые были по квоте БПП", – сказал он.

По словам Гончаренко, на встрече также присутствовал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Он сознательно сказал "я без папочки" и все выдохнули", – сказал депутат и добавил, что Луценко пошутил, подразумевая, что пришел без представлений на парламентариев.



А депутат Валерий Карпунцов подтвердил, что встреча проходила в государственной резиденции "Залесье".

"Это была встреча в формате team building, это объединение команды, обсуждение текущих вопросов... это было абсолютно неформальное общение. Понятно, что говорили о политике, но не так много как вы думаете", – рассказал он.



По его словам, многие депутаты давно не виделись и обсуждали жизненные вопросы.

"Встреча была эффективной и хорошо прошла", – сказал Карпунцов и добавил, что никаких скандалов не произошло.

"Украинская правда" сообщала, что вечером 7 сентября фракция БПП собралась на загородную вечеринку в Залесье. После мотивационного выступления президента перешли к неформальным беседам.

Кроме многочисленных кортежей с чиновниками, у резиденции было 7 автобусов с правоохранителями.

В свою очередь, нардеп Сергей Лещенко сообщил в Facebook, что на встрече в Залесье не был – и не знает, о чем там говорили.