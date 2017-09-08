"Team building" БПП: Луценко пришел "без папочки" – и все выдохнули

2186 просмотров
Пятница, 8 сентября 2017, 10:50

На неформальной встрече депутатов фракции "Блок Петра Порошенко" с президентом 7 сентября присутствовали и члены Кабинета министров, и генпрокурор, и мэр Киева.

Об этом народный депутат от БПП Алексей Гончаренко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Там были исключительно народные депутаты, члены правительства, президент… Гройсман и другие министры, те министры, которые были по квоте БПП", – сказал он.

По словам Гончаренко, на встрече также присутствовал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Он сознательно сказал "я без папочки" и все выдохнули", – сказал депутат и добавил, что Луценко пошутил, подразумевая, что пришел без представлений на парламентариев.

А депутат Валерий Карпунцов подтвердил, что встреча проходила в государственной резиденции "Залесье".

"Это была встреча в формате team building, это объединение команды, обсуждение текущих вопросов... это было абсолютно неформальное общение. Понятно, что говорили о политике, но не так много как вы думаете", – рассказал он.

По его словам, многие депутаты давно не виделись и обсуждали жизненные вопросы.

"Встреча была эффективной и хорошо прошла", – сказал Карпунцов и добавил, что никаких скандалов не произошло.

"Украинская правда" сообщала, что вечером 7 сентября фракция БПП собралась на загородную вечеринку в Залесье. После мотивационного выступления президента перешли к неформальным беседам.

Кроме многочисленных кортежей с чиновниками, у резиденции было 7 автобусов с правоохранителями.

В свою очередь, нардеп Сергей Лещенко сообщил в Facebook, что на встрече в Залесье не был – и не знает, о чем там говорили.

Темы: БПП Луценко Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Встреча в лесу. О чем президент, министры и депутаты говорили в "Залесье" 8 сентября 2017, 10:45
Фракция БПП отгуляла вечеринку в Залесье 8 сентября 2017, 00:07
Нардепы в четверг вечером вереницей едут на встречу к Порошенко 7 сентября 2017, 20:14
powered by lun.ua
Главные новости
Ввезенные авто на еврономерах разрешат растаможить за тысячу евро
Адвокаты Януковичей уверяют, что в ЕС ничего не "заморожено"
Хроника 8 сентября. Яценюк "воевал" в Чечне, а Ющенко уволил Тимошенко и Порошенко
Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб один украинский военный
Все новости
Гогольfest

Що дивитися і слухати на ювілейному Гогольfest

Гогольфест

Какой будет опера-балет ARK/Ковчег – главная премьера Гогольфеста