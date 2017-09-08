Полиция наказала задержанного под Радой автомобилиста

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Пятница, 8 сентября 2017, 11:15

Полиция привлекла к административной ответственности и отпустила задержанного на митинге за легализацию нерастаможенных автомобилей в Киеве.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Киеве Яну Неруш.

По ее словам, мужчина пытался поджечь покрышки на митинге под зданием Верховной Рады.

"На задержанного составлен административный протокол по статье 173, это мелкое хулиганство", - сказала она.

Неруш сообщила, что задержанный 7 сентября мужчина был отпущен из Печерского районного отделения полиции в тот же день.

По закону мелкое хулиганство наказывается штрафом от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка или административным арестом на срок до 15 суток.

Как сообщалось, в четверг, 7 сентября, правоохранители оттеснили от стен Верховной Рады акцию владельцев автомобилей с еврономерами, которая проходила под парламентом с утра 6 сентября.

Действия полиции привели к столкновениям, во время которых одного мужчину доставили в территориальное управление полиции.

В конце концов митингующие за легализацию нерастаможенных автомобилей завершили свой митинг у здания ВР.

Темы: Верховная Рада авто акции полиция
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