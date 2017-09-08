Таможенники за взятки пропустили в Украину 800 авто на еврономерах

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Пятница, 8 сентября 2017, 11:36

На Буковине разоблачили должностных лиц международного автомобильного пункта пропуска, которые брали взятки за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Должностные лица пункта пропуска организовали преступную схему, по которой граждане-нерезиденты беспрепятственно ввозили автомобили с иностранной регистрацией. Кроме того, все транспортные средства были оформлены на подставных лиц. За такую ​​услугу таможенники получали по 200 долларов за один автомобиль", - говорится в сообщении.

 
Фото из facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

Отмечается, что по такой схеме только в течение 2 месяцев ввезли более 800 автомобилей.

 
Фото из facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

Правоохранители провели 14 обысков.

Уже задержаны 5 человек, среди которых руководитель структурного подразделения и 2 инспектора таможенного пункта пропуска.

 
Фото из facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

На таможне правоохранители обнаружили более 4 тысяч долларов и 23 тысячи гривен.

Кроме того, у одного из фигурантов дела по месту жительства изъяли более 100 тысяч долларов, 4 тысячи евро и оружие.

Также правоохранители изъяли черновые записи, свидетельствующие о миллионных прибылях задержанных. 

 
Фото Национальной полиции Украины

В настоящее время проверяется причастность к указанной преступной схеме и распределению взяток других работников таможни, в том числе ее руководства.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании фигурантов.

Темы: взятка авто таможенный кодекс
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