Российским СМИ не подтвердили факт пребывания Гриба в СИЗО

В СИЗО № 5 Краснодарского края российским СМИ опровергли факт нахождения там пропавшего в Беларуси украинца Павла Гриба.

Об этом сообщает русская служба "ВВС".

По данным издания, журналисты обратились в краснодарское СИЗО с просьбой прокомментировать пребывание у них Гриба. Однако им ответили, что не могут подтвердить эту информацию.

"Русской службе Би-би-си заявили, что не могут подтвердить эту информацию, и предложили прислать запрос", - пишет издание.

Позднее ряд СМИ, со ссылкой на российское агентство "РИА-новости", писали, якобы собственные источники в правоохранительных органах сообщили ему о том, что украинца нет в краснодарском изоляторе.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в СИЗО №5 Краснодара с просьбой прокомментировать заявление МИД Украины о том, что Гриб удерживается в следственном изоляторе в РФ. Однако там отказались подтвердить либо опровергнуть эту информацию.

В пятницу, 8 сентября, министерство внутренних дел Беларуси заявило о том, что во время пребывания в Беларуси пропавшего Павла Гриба он не задерживался правоохранительными органами и сам в милицию с жалобами не обращался.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В УВД Гомельского облисполкома 31.08.2017 года поступило электронное обращение от гражданина Украины Гриба И.А. о том, что его сын, Гриб Павел Игоревич, 1998 года рождения, выехал 24 августа на рейсовом автобусе в Гомель на встречу со знакомой и с тех пор его местонахождение неизвестно", - сообщает пресс-служба.

Также в заявлении сказано, что на данный момент установлено, что "в период пребывания на территории Республики Беларусь гражданин Гриб П.И. сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался. В настоящее время его местонахождение не установлено".

"Сотрудниками ОВД Республики Беларусь проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины Гриба П.И.", - сообщает МВД Беларуси.

Ранее сообщалось, что пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме.

К нему не пускают ни украинских консулов, ни адвоката.

30 августа Уполномоченный по правам человека в Украине Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой сообщить о местонахождении Павла Гриба.

Однако, как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе омбудсмена, до сих пор так и не получили ответ.

Как известно, сын украинского офицера Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа. Более двух недель о его месте нахождения ничего не было известно.

Яна Миланова, УП