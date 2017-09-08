КПП "Краковец" в колючей проволоке не из-за Саакашвили – пограничники

Пограничники опровергают распространенную в СМИ информацию, что колючая проволока на КПП "Краковец" появилась к приезду экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимира Шеремета.

"Ограждение территории при въезде на КПП" Краковец" связано с командно-штабными учениями, которые развернулись на всех участках государственной границы Украины в ответ на российско-белорусские военные учения", - пояснил Шеремет.

По его словам, перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи и другую технику.

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, выданного ему в мае 2015 года.

Саакашвили заявлял, что 10 сентября прибудет из Польши на границу и через пункт пропуска "Краковец" попытается въехать в Украину.

Источники в руководстве Генпрокуратуры Украины заявляли, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит третий запрос об экстрадиции, – его выдадут.

Лишенный гражданства Украины экс-глава Одесской обладминистрации на днях заявлял, что путешествует с украинским паспортом.

Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября.

5 сентября Министерство юстиции Украины подтвердило, что получило третий запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.

Пограничники сообщили, что усилят наряды в день "прибытия Саакашвили".

Как известно, Президент Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне.

По словам Порошенко, нет никаких гарантий, что после завершения маневров военные и техника вернутся в Россию.

Он также добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.

Военные учения Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них будут задействованы 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.