К похищенному Грибу не пускают адвоката

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Пятница, 8 сентября 2017, 14:34

Представители защиты приехали в следственный изолятор ФСБ в Краснодаре, где содержится гражданин Украины Павел Гриб, однако их к задержанному пока не пускают.

Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

Он отметил, что Гриб содержится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре.

"Представители защиты находятся здесь, но нас пока к нему не пускают", - сказал Сабинин.

Он также подтвердил, что украинец подозревается в совершении преступления по ст.205 УК РФ (терроризм).

Как известно, российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа – на следующий день после пересечения им границы Беларуси – и по состоянию на 7 сентября не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Как известно, белорусская сторона только 31 августа подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.

При этом правоохранители республики отмечали, что информации о выезде из Беларуси Гриба не имеют.

Темы: Росcия политзаключенные
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