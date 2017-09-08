Арестовано имущество Запорожского алюминиевого комбината

Суд наложил арест на все имущество Запорожского алюминиевого комбината.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По ее данным, это было сделано с целью недопущения дальнейшего хищения имущества предприятия.

В ведомстве рассказали, что сейчас в производстве следственного управления полиции области находится уголовное производство, открытое в 2016 году, по факту присвоения должностными лицами ЗАК имущества предприятия, что нанесло ему ущерб на более чем 5 миллионов гривен.

Как сообщалось, СБУ сообщила о подозрении девяти членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России.

Украинская правда