Количество жертв землетрясения в Мексике возросло до 26

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Пятница, 8 сентября 2017, 16:07

Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни не менее 26 человек.

О таком количестве погибших сообщает 8 сентября Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее губернатор южного штата Оахака Алехандро Мурат заявил, в регионе погибли 20 человек: 17 из 20 жертв - в городе Хучитан.

Эпицентр землетрясения магнитудой 8,1 балла на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан, сообщали ранее в Геологической службе США (USGS).

Мексиканские сейсмологи несколько раз корректировали свои оценки мощности землетрясения. Последняя оценка - 8,2 балла, отмечает украинская служба Deutsche Welle.

Толчки ощущались в центральной и южной части Мексики. В городах страны, в том числе и в столице Мехико, люди выбежали из домов на улицы.

Часть Мехико была обесточена, также были включены тревожные сирены. Впоследствии начали поступать сообщения о повреждении зданий в разных регионах юга страны.

По данным службы гражданской обороны Мексики, это землетрясение было самым сильным в стране с 1985 года.


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