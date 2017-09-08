Данные о миллионных финнарушениях в "Укроборонпроме" проверит НАБУ

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Пятница, 8 сентября 2017, 16:35

Национальное антикоррупционное бюро проведет проверку выявленных Государственной аудиторской службой фактов допущенных нарушений законодательства в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятиями Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос, которым располагает "Украинская правда".

"Проверка будет проведена с учетом полномочий Национального антикоррупционного бюро и в случае установления совершения преступлений должностными лицами указанных предприятий, будет решаться вопрос в порядке, предусмотренном ст 214 УПК Украины", – сообщили детективы НАБУ.

Ранее "Экономическая правда" писала, что Государственная аудиторская служба выявила на ГК "Укроборонпром" факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на сотни миллионов гривен, о чем было сообщено НАБУ и полиции.

Наибольшие нарушения выявлены в компании "Укрспецэкспорт" и на ее дочерних предприятиях: "Промоборонэкспорт", "Укринмаш", "Таско-экспорт", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис".

Как известно, концерн почти полностью контролируют люди президента Петра Порошенко.

Подробно о влиянии команды президента на государственный концерн ранее писала "Украинская правда".

Также о коррупции и финансовых злоупотреблениях на оборонных предприятиях читайте на ЭП.

Украинская правда

Темы: Укроборонпром НАБУ
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