Данные о миллионных финнарушениях в "Укроборонпроме" проверит НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проведет проверку выявленных Государственной аудиторской службой фактов допущенных нарушений законодательства в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятиями Государственного концерна "Укроборонпром".



Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос, которым располагает "Украинская правда".



"Проверка будет проведена с учетом полномочий Национального антикоррупционного бюро и в случае установления совершения преступлений должностными лицами указанных предприятий, будет решаться вопрос в порядке, предусмотренном ст 214 УПК Украины", – сообщили детективы НАБУ.



Ранее "Экономическая правда" писала, что Государственная аудиторская служба выявила на ГК "Укроборонпром" факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на сотни миллионов гривен, о чем было сообщено НАБУ и полиции.



Наибольшие нарушения выявлены в компании "Укрспецэкспорт" и на ее дочерних предприятиях: "Промоборонэкспорт", "Укринмаш", "Таско-экспорт", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис".

Как известно, концерн почти полностью контролируют люди президента Петра Порошенко.

Подробно о влиянии команды президента на государственный концерн ранее писала "Украинская правда".

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Украинская правда