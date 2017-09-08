Врач: Пострадавшая в результате взрыва в авто - около четырех часов в операционной
Женщина, пострадавшая в результате взрыва в автомобиле в центре Киева, уже около четырех часов находится в операционной.
Об этом сообщил врач-хирург 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников в эфире 112 канала.
По его словам, по состоянию на 21:22 угроза жизни женщины до сих пор сохраняется.
"Это минно-взрывная травма, там повреждено не только бедро, но и конечности, лицо и глаза, и скелетная травма, мягкие ткани, внутренние органы пострадали. Сейчас прогнозы давать невозможно. Она находится в операционной", - сообщил Мясников.
Он отметил, что в больницу вызвали необходимых медицинских специалистов на консультации.
Врач уточнил, что пострадавшую забрали в операционную в 18:40.
Ранее сообщалось о взрыве авто в центре Киева.
Взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами.
В автомобиле было трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщина с ребёнком госпитализированы.
Погибшим при взрыве в автомобиле на Бессарабке в Киеве был Темур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.
Украинская правда
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