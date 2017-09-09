В Киеве прекращена деятельность конвертцентра с оборотом в 1 млрд грн

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Суббота, 9 сентября 2017, 00:57

Прокуратура Киева совместно с СБУ разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebok.

Конвертцентр действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе.

Как сообщила Сарган, "конверт" предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем".

Общая сумма "проконвертированных" денег только за 2017 год составила более 1 млрд гривен.

По результатам обысков было изъято около 800 тысяч долларов, компьютерная техника, документы.

Сарган отметила, что также были "найдены некоторые интересные вещи, которые могут представлять интерес не только для политологов и экспертов, но и для сторонников некоторых политиков".

Темы: прокуратура СБУ
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