В Украине стартовали учения Rapid Trident-2017

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Суббота, 9 сентября 2017, 02:06

8 сентября на базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза учений "Rapid Trident - 2017".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В рамках украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident - 2017" заокеанские партнеры с одной из авиационных баз Соединенных Штатов Америки прибыли на украинскую землю с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава.

В Минобороны добавили, что в целом обучение будет способствовать повышению уровня боевой выучки Воздушных Сил ВС Украины и Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, национальная армия Молдовы вопреки запрету президента Игоря Додона участвует в международных учениях Rapid Trident 2017, которые проходят на территории Украины.

Сам Додон обещает наказать военных, которые вопреки его запрету участвуют в международных учениях в Украине.

Темы: Минобороны
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