Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаева доставили в Башкортостан

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Суббота, 9 сентября 2017, 07:41

Незаконно осужденный в РФ крымчанин Руслан Зейтуллаев этапирован в исправительную колонию в российской республике Башкортостан.

Об этом 8 сентября сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передает "Радио Свобода".

Он уточнил, что Зейтуллаев прибыл в исправительную колонию №2 УФСИН России по республике Башкортостан.

Как известно, 27 июля Верховный суд России рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок с 12 лет до 15.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело вновь направили в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаева признали не участником, а организатором террористического сообщества.

Соответствующая статья Уголовного Кодекса предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы, но после рассмотрения апелляции увеличил срок. 

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

МИД Украины выразил категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.

Темы: Росcия политзаключенные
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