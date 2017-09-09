СБУ: на Махаури давно охотились российские спецслужбы

2620 просмотров
Суббота, 9 сентября 2017, 09:32

Погибший от взрыва в центре Киева Али Тимаев, известный как Тимур Махаури, всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, Али Тимаев, никнейм - "Тимур Махаури", 04.04.1978 г.р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики.

"Всеми возможными средствами боролся с "Путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики", - заявили в СБУ.

В период с 1999 по 2000 годы Тимаев участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.

"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего в отношении него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВУ в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить. Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО ", - отметили в спецслужбе.

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто с грузинскими номерами. В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.

Позже выяснилось, что погибшим был Темур Махаури.

Глава департамента по связям с общественностью МВД Артем Шевченко заявил, что "этот человек вряд ли являл собой пример законопослушного гражданина".

Украинская правда

Темы: Киев убийство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Врач рассказал о состоянии пострадавших в стрельбе в Киеве 8 сентября 2017, 23:41
Главные новости дня 8 сентября 2017, 22:40
Взрыв в центре Киева могут квалифицировать как теракт – полиция 8 сентября 2017, 22:07
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ: на Махаури давно охотились российские спецслужбы
Сутки в АТО: 35 обстрелов, 5 военных ВСУ ранены
Штаб блокады торговли с оккупантами заявил, что их блокирует и обыскивает полиция
В Украине стартовали учения Rapid Trident-2017
Все новости
Афиша на 8-10 сентября

Гогольfest, ярмарка цветов, стихи на крыше, рыбный маркет...

Видео

Почему социальная реклама за рубежом действеннее, чем в Украине?