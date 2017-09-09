Колонну Штаба блокады торговли с оккупантами опять заблокировали

Колонну представителей "Штаба блокады торговли с оккупантами" снова задержали на Житомирской трассе по пути к пункту пропуска "Краковец", куда в воскресенье должен приехать Михаил Саакашвили.

Об этом заявил народный депутат Семен Семенченко на видео, которое размещено на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

По словам Семенченко, его соратников 4,5 часа обыскивали под Броварами, а сейчас снова остановили на Житомирской трассе.

Нардеп также сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция. Когда нардепы подошли и попросили предъявить документы, полицейские сказали, что по ним была ориентировка и извинились.

В то же время, на видео видно, как представители полиции объясняют, что в полицию Житомирской области поступил сигнал, что неизвестные люди перевозят оружие, поэтому и была остановлена колонна.