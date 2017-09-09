США призывают ООН ужесточить санкции против КНДР 11 сентября

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Суббота, 9 сентября 2017, 11:59

США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом проголосовать за новые санкции против Северной Кореи в понедельник, 11 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Постоянная представительница США при ООН Никки Хейли в течение последних дней активно выступала за ужесточение санкций в ответ на последние ракетные испытания Пхеньяна.

США предлагают наложить нефтяное эмбарго и запретить экспорт текстильной продукции.

Кроме того, предлагается заморозить все зарубежные финансовые активы северокорейского лидера Ким Чен Ына, запретить ему выезд за границу и запретить трудоустройство северокорейских работников в других странах.

Партнеры Пхеньяна - Китай и Россия, которые могут заблокировать резолюцию по новым санкциям, - пока не высказывались по поводу новых ограничений.

Напомним, глава Минфина США Стивен Мнучин подготовил правительственное распоряжение для президента Дональда Трампа, которое предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей.

3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР.

Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.

Европейская правда

Темы: США КНДР ООН
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