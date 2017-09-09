Члены СБ ООН не оценили резолюцию РФ о миротворцах - Ельченко

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Суббота, 9 сентября 2017, 13:28

Проект резолюции РФ по миротворческой миссии ООН на востоке Украины не нашел поддержки среди членов Совета Безопасности ООН.

Об этом рассказал в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"На сегодняшний день практически ни один из членов Совета Безопасности, кроме самой России, не высказался в пользу их идей. Некоторые просто промолчали. А подавляющее большинство сказало, что не видит никакого смысла в работе над именно таким форматом, который предлагает Москва", - прокомментировал ситуацию в Совбезе украинский представитель.

Как известно, 5 сентября президент РФ Владимир Путин поручил министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.

По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

В тот же день Россия направила проект резолюции о размещении миротворцевна Донбассе генсекретарю ООН и главе Совета безопасности ООН.

Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.

У Украины готова своя резолюция по миротворцам, заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.

Порошенко во время обращения к Верховной Раде констатировал, что "договориться о параметрах миротворческой миссии будет чрезвычайно сложно".

Темы: ООН Донбасс миротворцы
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