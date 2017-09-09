СБУ запретила еще одному российскому артисту въезд в Украину

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Суббота, 9 сентября 2017, 13:48

Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Василию Вакуленко, известному как "Баста", въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос, сообщает "Апостроф".

Соответствующее решение в отношении гражданина РФ принято в связи с тем, что после аннексии Крыма Россией Вакуленко выступал с концертами на полуострове.

 

"Согласно ст.13 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному гражданину РФ сроком на три года", - говорится в сообщении СБУ.

Как известно, российский певец выступил в Киеве с концертом 17 июня, следующий концерт Басты в Украине был запланирован на 1 декабря.

Темы: СБУ Росcия Крым
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