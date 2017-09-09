Генштаб: на Донбассе до 6 тысяч российских военных

На оккупированных боевиками территориях Донбасса находится около 6 тысяч российских военнослужащих.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"До 6 тысяч российских военнослужащих находится на временно оккупированной территории Донбасса и до 40 тысяч российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, которые выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины", - сказал Селезнев.

Он отметил, что российские кадровые военные не прекращают прибывать на оккупированные территории Восточной Украины, в том числе и руководящий состав.

"Есть непосредственные военные руководители, на уровне командира роты и выше, которые выполняют задачи по принципу "командировки" на определенное время", - рассказал Селезнев.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом 24 августа в Киеве заявлял об около 3 тысячах российских кадровых военных, воюющих на Донбассе.