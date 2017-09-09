На Киевщине выявили незаконную добычу песка: изъяли технику и оружие

В Бориспольском районе (Киевская область) выявлена незаконная добыча песка, проведены обыски и изъята техника и арсенал оружия.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

В ходе следственных действий на карьере обнаружены и изъяты 2 автомобиля с песком, экскаватор, а также изъята документация о деятельности предприятия.

По данным прокуратуры, обыски по месту добычи песка, а также на предприятии, которое осуществляет указанную деятельность и у главного бухгалтера, были проведены 8 сентября.

фото - пресс-служба прокуратуры киевской области

"Установлено, что на территории Бориспольского района, в пределах Глыбоческого сельсовета, функционирует песчаный карьер, которым на праве аренды владеет одно из обществ и осуществляет добычу песка. Добытый песок использовали в качестве материала для благоустройства, рекультивации и планировки площадок Гартовского месторождения площадью 27,3 га", - отметили в прокуратуре.

В 2015 году на предприятии была проведена плановая проверка, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе отсутствие горного отвода.

Установлено, что в течение 2016 обществом незаконно осуществлялась добыча песка, что нарушает установленные правила охраны недр и создает опасность для окружающей среды.