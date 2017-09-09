Порошенко рассказал, как в селах будут лечить по интернету

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Суббота, 9 сентября 2017, 15:36

Президент Петр Порошенко заявляет, что власть будет прилагать усилия для возвращения престижа врачебной труда и достойной оценки работы врачей.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Винницкую область, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко выразил надежду, что через неделю Верховная Рада проголосует за медицинскую реформу и сообщил, что отдельно будет и внедрен специальный проект по развитию сельской медицины.

"Те, кто живут в селе нуждаются в таком же уровне медицинских услуг, который доступен человеку в районном, областном центре и в столице", - отметил он.

По его словам, именно для этого внедряться телемедицина, налаживается широкополосная Интернет-связь для того, чтобы врач на расстоянии мог быстро определить, что делать с пациентом, какое ему назначить лечение или дополнительную консультацию.

"Также является приоритетом повышение материального обеспечения украинского врача... Я уверен в том, что эта работа должна быть достойно оценена государством. Мы должны повысить престиж медицинского труда. Мы должны запустить медицинскую реформу, запустить реформу сельской медицины", - подчеркнул Порошенко.

Темы: Порошенко медицина
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