Полиция не нашла оружия у "Штаба блокады", который ехал на встречу Саакашвили

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Суббота, 9 сентября 2017, 15:58

По результатам проверки автомобилей представителей "Штаба блокады торговли с оккупантами" незаконного оружия или других запрещенных предметов выявлено не было, колонна машин отправилась дальше по своему маршруту.

Об этом сообщили в управлении полиции Житомирской области 9 сентября.

"На спецлинию поступило сообщение о том, что по автодороге "Киев - Чоп" движется колонна автомобилей с людьми, которые могут иметь незаконное оружие. Полицейские осмотрели транспортные средства, после чего участники  колонны продолжили свое движение", - отметили в полиции.

Согласно сообщению, в транспортных средствах, которые двигались колонной, находились люди в форменной одежде с нашивками одного из добровольческих батальонов во главе с народным депутатом Украины - Семеном Семенченко.

"Правоохранители провели необходимые мероприятия по проверке, по их результатам незаконного оружия, а также других запрещенных законом предметов или таких, которые могли бы представлять опасность для людей, обнаружено не было", - сообщили в полиции.

Как известно, в ночь на субботу "Штаб блокады торговли с оккупантами" заявил, что его колонну, которая собиралась ехать в Краковец, куда в воскресенье должен прибыть Саакашвили, заблокировали на въезде в Бровары.

9 сентября Семенченко заявил, что колонну представителей "Штаба блокады торговли с оккупантами" остановили на Житомирской трассе.

Нардеп также сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пллануе вернуться в Украину через КПП "Краковец" во Львовской области 10 сентября.

Украинская правда 

Темы: Саакашвили полиция Житомир
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