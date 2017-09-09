ОБСЕ: Меньше огня на Донетчине, на Луганщине - без нарушений "тишины"

Миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой области, в Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного такого нарушения.

Об этом речь идет в отчете миссии по состоянию на 7 сентября, размещенном на сайте организации.

В частности, в Донецкой области миссия констатировала 10 взрывов против около 70, зафиксированных накануне.

"Поздно вечером 6 сентября, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Горловка, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–4 км к северо-западу. В течение 7 сентября в Горловке наблюдатели слышали 3 взрыва неопределенного происхождения в 3–6 км к западу и северо-западу от своей позиции", - отмечается в сообщении миссии.

Также 6 сентября, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск, наблюдатели слышали 4 взрыва неопределенного происхождения.

Взрывы камера СММ ОБСЕ также зафиксировала в ночь на 7 сентября в районе Широкино, и 7 сентября у КПВВ возле Майорска.

В Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного случая нарушения режима прекращения огня, против около 40 взрывов в течение предыдущего отчетного периода.

Вместе с тем, по данным миссии, вблизи н.п. Попасная беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал наличие вооружения в нарушение соответствующих линий отвода.

"5 сентября в подконтрольных правительству районах БПЛА ОБСЕ обнаружил 3 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) возле г. Попасная, что является нарушением линий отвода", - отметили в миссии.

По данным наблюдателей, возле Попасной зафиксированы свежие воронки по обе стороны от линии соприкосновения.

"В подконтрольном правительству районе недалеко от Попасной БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал более 50 свежих воронок, по оценкам, от разрывов гранат автоматического гранатомета (АГС-17 или АГС-30, 30 мм) и 82-мм минометных мин", - отмечается в сообщении.

Украинская правда