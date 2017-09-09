АТО: Боевики активизировались на Приморском направлении

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Суббота, 9 сентября 2017, 19:04

В субботу в зоне проведения АТО боевики провели всего обстрелов на Приморском направлении.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 9 сентября.

По данным штаба, боевики не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

С полуночи российско-оккупационные группировки 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, военные несколько раз применяли оружие в ответ.

На Приморском направлении боевики вели огонь вблизи с.Водяное, где 6 раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по силам АТО на подступах к Талаковке и Старогнатовке, несколько раз силы АТО были обстреляны в Авдеевской промзоне и возле н.п.Зайцево. 

Украинская правда 

Темы: АТО
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