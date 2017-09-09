Лутковская: Почти 100 украинцев "поехали на работу в РФ и оказались за решеткой"

К уполномоченному ВР по правам человека Валерии Лутковской обратилось около 100 человек, которые "поехали на работу в РФ, а потом оказались за решеткой".

Об этом Лутковская заявила в интервью "5 каналу".

Как отметила обмудсмен, гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию.

"Если вы выйдете сейчас на улицы, найдете там приглашения на работу курьером в РФ. Могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что поехали туда на работу, а потом оказались за решеткой", - заявила она.

"Это опасно ... В случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны осознавать риски. Разъяснительная работа обязательно должна быть проведена", - добавила Лутковская.

Также омбудсмен заявила, что Украина не готова обменивать на украинских заложников на лиц, совершивших тяжкие преступления.

"Мы получили информацию о тех заложниках, которые находятся на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. И мы предложили то количество из списков, которые запрашивали у нас, которых мы готовы обеспечить на обмен. В настоящее время еще возникает вопрос по нескольким категориям лиц, по которым идут дискуссии", - сказала она.

"В случае, когда человек совершил особо тяжкое преступление, Украина не готова брать на себя ответственность и, соответственно, рассматривать такого человека как субъект обмена", - заявила Лутковская.