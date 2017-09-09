Сенцова таки этапировали в Иркутск

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Суббота, 9 сентября 2017, 23:31

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов отправлен в СИЗО Иркутска.

Об это заявили в Общественной наблюдательной комиссии  Иркутска, сообщает сайт Совета правозащитников Иркутска.

Как рассказал правозащитникам сам Сенцов, причину перевода из колонии в Якутии в СИЗО Иркутска он не знает.

Согласно сообщению, в настоящее время Сенцов находится "на подвале "красного" корпуса иркутской тюрьмы — в одиночке".

Как сообщает ОНК, условия в камере "хорошие, камера после свежего ремонта, чистая, сухая".

"Олег чувствует себя хорошо, передавал всем привет", - сообщают правозащитники. 

Как известно, ранее российская правозащитница и журналитска Зоя Светова сообщила, что Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко - до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.

Украинская правда 

Темы: Сенцов политзаключенные
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