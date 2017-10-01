Умеров не будет просить Кремль о помиловании

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Воскресенье, 1 октября 2017, 00:27

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров не будет просить Кремль о помиловании, несмотря на болезни, которые угрожают его жизни.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, передает "Радио Свобода".

"Мало надежды на справедливость через официальную апелляцию, и я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию", - сказал Умеров.

Он отметил, что не хочет "умолять своих угнетателей".

Умеров также сказал, что не жалеет о том, что не оставил аннексированный Крым раньше, когда у него была такая возможность. Он настаивает на том, что полуостров является его родиной.

"Даже если бы кто-то дал мне безопасный коридор, чтобы уйти сейчас, я бы не согласился", - заявил он.

Как сообщалось, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Адвокаты одного из лидеров крымскотатарского национального движения настаивают, что их подзащитный может физически не выдержать наказание, которое ему избрал оккупационный суд в Крыму.

Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.

Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Темы: политзаключенные суд Крым
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