На Львовщине произошел обвал карстовой породы диаметром 200 метров

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Воскресенье, 1 октября 2017, 01:50

Во Львовской области на территории с. Модрычи Дрогобычского района 30 сентября произошел обвал карстовой породы диаметром 200 метров.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает "Варта 1".

"Обвал карстовой породы диаметром 200 м, глубиной 30 м произошел на территории с. Модрычи, Дрогобычского района, 300 метров от дороги и 1 км. до ближайшего здания. Повреждены две электроопоры. Электроснабжение населенных пунктов не нарушено", рассказал он.

Пострадавших в результате инцидента нет. Что именно вызвало обвал пока неизвестно.

Темы: Львовщина
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