ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов

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Воскресенье, 1 октября 2017, 02:33

В Винницкой области в районе Калиновки по состоянию на 20:00 30 сентября нет открытых очагов возгорания, однако наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погибших в результате взрывов боеприпасов нет.

"Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. По оперативной информации травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновлено газоснабжение 11 тыс. 983 абонентам.

Также было обследовано на наличие взрывоопасных предметов 7800 га территорий в 5 населенных пунктах (в Калиновском районе - 3, в Винницком - 2). Всего в ходе проведения работ по гуманитарному разминированию было выявлено 439 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами.

Кроме того, сообщается, что 2 октября планируется восстановить учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учреждениях.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Темы: ГСЧС Винницкая область
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