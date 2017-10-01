Полиция задержала в киевском метро мужчину с боеприпасами

В Киеве на станции метро "Демеевская" полиция задержала мужчину с боеприпасами и наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правоохранители задержали 22-летнего уроженца Сумщины, у которого во время личного досмотра обнаружили и изъяли опасные предметы: две освещаемые ракеты, одну сигнальную ракету, взрывпакет и дымовую шашку. Кроме этого, следственно-оперативная группа изъяла из его сумки сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин, и веществом зеленого цвета, похожим на коноплю", - говорится в сообщении.

Мужчина отказался объяснить, откуда у него взялись боеприпасы, а наркотики, по его словам, он хранил для собственного употребления без цели сбыта.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.