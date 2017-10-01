Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 360

Число жертв в результате землетрясения в Мексике 19 сентября увеличилось до 360 человек.

Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте на странице в Twitter.

В штате Мехико число погибших составляет 219 человек, штате Морелос – 74, штате Пуэбла – 45, штате Эдомекс – 15, штате Герреро – 6, штате Оахака – 1.

Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балл. Эпицентр находился в 12 км от населенного пункта Ахочьяпан в штате Морелос. Также было зафиксировано более 30 афтершоков.

Власти страны заявили, что ущерб от землетрясения составляет более $2 млрд.