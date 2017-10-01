В Киеве с 1 октября закроют движение на участке Набережного шоссе

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Воскресенье, 1 октября 2017, 07:23

В Киеве в связи с ремонтом с 1 октября будет закрыто движение транспорта на участке Набережного шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 01.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади будет закрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению.

Темы: Киев
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