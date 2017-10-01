Вблизи Калиновки все еще продолжаются одиночные взрывы - ГСЧС

109 просмотров
Воскресенье, 1 октября 2017, 09:37

В Винницкой области в районе города Калиновка на складе боеприпасов по состоянию на 7 утра воскресенья до сих пор продолжаются одиночные взрывы, однако очагов горения нет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 1 октября 2017 года открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что движение воздушного транспорта закрыто до 23:59 1 октября в радиусе 40 километров от Калиновки.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 октября на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области прекратились неконтролируемые взрывы, угрозы для местных нет.

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов 1 октября 2017, 02:33
В Калиновке прекратились неконтролируемые взрывы - ГСЧС 30 сентября 2017, 10:05
Главные новости дня – за 60 секунд 29 сентября 2017, 22:59
powered by lun.ua
Главные новости
Вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины
Сутки в АТО: 20 обстрелов, 1 боец ВСУ ранен
ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов
СМИ: В Конго разбился военный самолет, погибли трое украинцев
Все новости
архитектура

Хрущевки. Перезагрузка: западный опыт и украинские реалии

скандал

$240 тысяч за ложь о раке: австралийского блогера привлекли к ответственности

фото

В Дании придумали, как заманить современных людей в лес, и не навредить деревьям