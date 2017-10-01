Вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины

621 просмотр
Воскресенье, 1 октября 2017, 09:50

1 октября вступили в силу автономные торговые преференции ЕС для Украины.

Решение об этом обнародовано в Официальном журнале ЕС накануне, передает "Европейская правда".

Преференции вводятся на срок до трех лет, как дополнение к Соглашению о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.Регламент ЕС об автономных торговых преференций увеличит объемы сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС в связи с Соглашением об ассоциации, не платя таможенные сборы.

Регламент предоставляет дополнительные нулевые тарифные квоты для украинского меда - 2,5 тыс. тонн, кукурузы и муки из нее - 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него - 350 тыс. тонн, пшеницы и муки - 65 тыс. тонн.

Кроме того, добавляется квота на ячменную крупу – 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, обработанные томаты - 3 тыс. тонн и виноградный сок - 500 тонн.

Напомним, 13 сентября в Европейском парламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Темы: ЕС Украина торговля
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ЕС опубликовали решение о торговых преференциях для Украины 30 сентября 2017, 14:52
Посол ЕС рассказал о разговоре с Путиным в лифте 29 сентября 2017, 19:30
ПАСЕ просят обсудить украинский закон об образовании 29 сентября 2017, 18:45
powered by lun.ua
Главные новости
Вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины
Сутки в АТО: 20 обстрелов, 1 боец ВСУ ранен
ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов
СМИ: В Конго разбился военный самолет, погибли трое украинцев
Все новости
архитектура

Хрущевки. Перезагрузка: западный опыт и украинские реалии

скандал

$240 тысяч за ложь о раке: австралийского блогера привлекли к ответственности

фото

В Дании придумали, как заманить современных людей в лес, и не навредить деревьям