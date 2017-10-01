Референдум в Каталонии: СМИ сообщили о первых столкновениях в Барселоне

В Каталонии в 9.00 по местному времени на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Как сообщает El Pais, начало голосования было ознаменовано столкновениями с Национальной гвардией Испании.

В частности, сообщается о стычках с полицией вблизи бывшей правительственной здания Барселоны Concell de Cent . На видео, которое приводит издание, видно, как люди с поднятыми руками окружили небольшой отряд полиции. При этом отдельные граждане пытаются вступить в противостояние с силовиками.

DIRECTO | Los antidisturbios no logran frenar a la gente que está en Ramón Llull. https://t.co/YC5BopqMr9 [Vídeo de @CarlosGarfella] pic.twitter.com/hfk3IFprYk — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) October 1, 2017

Кроме того, в соцсетях размещают фотографии с большим количеством правоохранителей, которые прибыли на участок в Жироне, где должен голосовать лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Así está el exterior del colegio electoral en el que debe votar Puidemont. Gritan "fuera" y "votaremos" ## pic.twitter.com/dSeLq2ej2Z — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) October 1, 2017

Также стычки с полицией происходят на участке в школе Жауме Балмес в Барселоне.

La Policia Nacional espanyola intenta desallotjar el col·legi Jaume Balmes de Barcelona https://t.co/mIW0ayrE7j #refND pic.twitter.com/P9GAZHIcuj — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2017

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

Подробнее о референдуме в Каталонии читайте в статье "Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании".

Европейская правда